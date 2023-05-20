KSK iyi bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka evinde AYOS Konyaspor'u ağırladı. Konya ekibi prestij mücadelesine çıkarken, yeşil-kırmızlılar ise Play-Off provası yaptı. Hızlı başlayan ilk çeyrek karşılıklı basketlerle geçildi. İki taraf da temastan kaçınırken bol bol şut denedi ve ilk periyodu Karşıyaka 31-27 önde bitirdi. İkinci çeyrekte savunmaya ağırlık verildi. KSK pota altında zorlanırken, Konyaspor da hücumlardan boş döndü. Ev sahibi ekip devreye 47-40 önde girdi.



MCCOLLUM FIRTINASI ESTİ

İlk yarıda çok fazla şut kullanmayan Karşıyaka'nın oyun kurucusu Errick McCollum, üçüncü çeyrekte devreye girdi ve fark açıldı. Periyotun ortalarında vites yükselten Kaf- Kaf, McCollum'un yanı sıra Angola ve Kuzminskas'ın da etkili oyunuyla farkı 20'ye kadar çıkardı. Son çeyreğe ev sahibinin 77-60 üstünlüğüyle girildi. Dördüncü çeyrekte daha istekli oynayan Konyaspor, geri dönmeyi başardı. Sulaimon ve Eddie'nin sayılarıyla son 6.30 dakikaya girilirken fark 5'e kadar düştü. Ancak Karşıyaka doğru hücumlarla rakibine skoru eşitleme şansı vermedi. Son bölümü kontrollü oynayan Kaf-Kaf, maçı 95-89 kazandı.

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