TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, son hafta mücadelesinde Entegre Solar Elazığspor'u deplasmanda 4-0 yenerek sezonu kapattı. 6. sıradaki Karaköprü Belediye'nin iki puan gerisinde kalarak Play-Off yarışının dışında kalan Kaf-Kaf, farklı galibiyetle sezonu tamamladı. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Zorlu deplasmanda perdeyi ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Ali Say açtı. Etkili oyunun sürdüren KSK, 61. dakikada Fatih Taşdelen ile farkı ikiye çıkardı. Oyunun kontrolünü bırakmayan İzmir temsilcisi, Barış Namık ile 77. dakikada farkı üçe çıkardı ve iyice rahatladı. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Atakan Aksoy sahneye çıktı ve farkı iyice artırdı: 0-4. Karşıyaka mücadeleyi 4-0 kazanarak ikide iki yaptı ve sezonu kapattı.

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