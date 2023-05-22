Sıra sportif başarıda

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı katıldığı bir televizyon programında birbirinden önemli açıklamalar yaparken, camiaya çok önemli mesajlar verdi. Başkanlık görevine başladığı andan itibaren ilk hedeflerinin mali tabloyu düzeltmek olduğunu hatırlatan Büyükkarcı, futbolda bekledikleri başarıyı yakalayamadıklarını söyledi.



"POPÜLİST OLMADIK"

Zorlu bir kulüp teslim aldıklarını belirten Büyükkarcı, "Camia kulüpleri her anlamda çok zorludur. Sürekli başarı baskısı vardır, bu başarı baskısı genelde mali yapıları bozar. Bu mali yapıların bozulması da başarıyı bozar ve bu kısır döngüye girer. Bizim kulübümüz de 5 sene evvel maalesef böyle kötü bir kısır döngüye girmişti. Bu kulübü teslim aldıktan sonra tabi ki uzun vadeli bir planlama yaptık. Popülist olmayacağımızı, mali yapıyı düzelteceğimizi baştan söyledik. Çok şükür şimdi o günlere geldik" şeklinde konuştu.



"MALİ PROBLEMİMİZ KALMADI"

Üç tane hedef projelerinin olduğunu söyleyen Büyükkarcı, "En önemlisi stat projesi. İkincisi, geçenlerde hayata geçirdiğimiz 100 dönümlük, 150 milyon Dolar değerinde çok önemli bir altyapı arazisine kavuştuk. Üçüncüsü de bir dijital dönüşüm projesi başlattık, bu projeyi hayata geçirdik ve Karşıyaka şu anda kendi kendini çok rahat döndürebilecek seviyeye geliyor" şeklinde konuştu.



"ÇOK TATSIZ BİR SEZON OLDU"

Büyükkarcı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bir üst lige çıkmayı bu sene hedefliyorduk. Taraftarımıza da bu mesajı vermiştik. Çok tatsız bir sezon geçirdik. Ama önümüzdeki sene artık bu iş yukarı doğru gider" ifadelerini kullandı.



BERKE ÖZBAY

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