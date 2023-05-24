KSK’de ilginç çağrı

İzmir'in 111 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka olağan mali genel kurulun tarihini 18 Temmuz olarak belirlerken, camia içinden muhalif grup ilginç bir çağrıda bulundu. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü ve birlikte hareket ettiği eski yöneticiler, gazetelere ilan vererek seçim kararı alınıp 1 ay içinde sandığa gidilmesini talep etti. Yeşil-kırmızılılar böylece Türkiye'de gazete ilanıyla kongre talep eden ilk kulüp oldu. Ergüllü ve eski yöneticilerin yönetime aday olarak aylardır başkan Turgay Büyükkarcı'ya kongre çağrısı yaptığı Kaf-Kaf'ta, 'Karşıyaka tribünleri, üyeleri ve sevdalıları' imzasıyla yayınlanan gazete ilanında, "Karşıyaka başkanı cesurdur, sandıktan kaçmaz" denildi.

CAMİAMIZIN ÖNÜNÜ AÇIN

"Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kuruluna duyurumuzdur" diye başlayan ilanda, "Sayın başkan, sayın yöneticiler; lütfen binlerce üye ve taraftarın çağrısını duyun, en geç bir ay içinde yapılıp neticelenecek seçimli olağanüstü genel kurul kararı alın. Siz de güçlenin, yeni listenizi yapın sandığı üyelere getirin, diğer oluşumlar da listelerini yapsınlar. Seçilen yönetimin etrafında kim olursa olsun birlik beraberlik içerisinde olalım. Karşıyaka başkanı cesurdur, sandıktan kaçmaz, bu kararı alır ve seçime gider. Sizden beklenen kararı alın ve camiamızın önünü açın" ifadeleri yer aldı.

ERGÜLLÜ İÇİN TÜZÜK İDDİASI

Karşıyaka'da adaylığını açıklayan İlker Ergüllü'nün kulüp üyeliğinde 2 yılını doldurmadığı için tüzük gereği başkan seçilemeyeceği iddia edilirken, Ergüllü'den açıklama geldi. Kulüpte daha önce şube başkanlığı görevinde de bulunan Ergüllü, "Ben 2 yıl önce kulüp üyeliği başvurumu yaptım. O dönem bizzat Başkan Turgay Büyükkarcı bana, 'Referans olurum anında üyeliğin onaylanır' dedi. Ancak bugünleri düşünüp yapmadılarsa bu onların sorumluluğundadır. Mühim olan kongrenin kararı. Başkanı sandığa davet ediyoruz" dedi.