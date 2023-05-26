KSK’de Cenk yol ayrımında

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefine bu sezon da ulaşamayan Karşıyaka'da takımın Metin ile birlikte en eski futbolcusu olan kaptan Cenk Özbey yol ayrımına geldi. Altyapısından yetiştiği kulüpte 2013'ten beri 10 sezondur kadroda yer alan, 7 yıldır da ilk 11'in değişmez ismi olan 32 yaşındaki stoperin sözleşmesi bitti. Bu sezon 20 maçta 11'de forma giyse de dönem dönem ligdeki yaş kontenjan engeli gerekçesiyle kadroya alınmayan ve yeşil-kırmızılı formayla son maçını 30 Nisan'da 52 Orduspor FK önünde oynayan tecrübeli futbolcu sezonun son 3 haftasında 18'e dahil edilmemişti.

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