KSK az gol yedi yine de yetmedi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan, ardından aldığı sonuçlarla ise hem zirvenin hem de Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'ya savunma performansı yetmedi. Normal sezonun sona ermesinin ardından şampiyon olan Yeni Mersin İdmanyurdu (21) ve ikinci basamağa kurulan Belediye Derincespor'un (24) ardından grubunda kalesinde en az gol yiyen 3. ekip olan yeşil-kırmızılılar, başarılı savunma grafiğine rağmen hedefi ıskaladı. Rakiplerinin gol atmasına sadece 28 kez engel olamayan İzmir temsilcisi, grubunda mücadele ettiği 17 takımın 15'inden daha iyi performans göstermesine rağmen ligi 7. sırada bitirerek, Play-Off hedefini 2 puanla kaçırdı ve umduğunu bulamadı.



BERKE ÖZBAY

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