Kaf-Kaf’ta aday bolluğu

Yeni sezon öncesi futbol şubesinde yapılanmaya gidecek olan Karşıyaka'da hareketli saatler yaşanıyor. Yoluna gelecek sezon da TFF 3. Lig'de devam edecek olan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör arayışlarının ardından futbol direktörlüğü için de kollar sıvandı. Teknik direktörlük için Reha Kapsal, Mehmet Altıparmak, Reha Erginer ve Önder Karaveli isimlerinin listede yer aldığı iddia edilirken, futbol direktörlüğü için de Korhan Özen ve Fatih Kavlak isimlerinin kulislerde konuşulmaya başlandığı öğrenildi.



İLK SIRADA ÖZEN VAR

Futbolun patronluğu için de camianın tanıdığı isimlere yönelen Karşıyaka'nın, altyapısında yetişen ve uzun yıllar A takımda da forma giyen

Özen'in listenin ilk sırasında olduğu kaydedildi. Alternatif olarak da daha önce farklı kulüplerde teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Kavlak'ın isminin geldiği ifade edildi. Karşıyaka'nın yaşadığı son şampiyonlukta da kadroda yer alan Korhan Özen, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig'de İsmail Kartal ile Mehmet Altıparmak'ın yardımcılıklarını üstlendi.



BAŞKAN BÜYÜKKARCI DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

Yeni sezon öncesi planlamasını oldukça yoğun geçirecek olan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı'nın şube yönetiminde de değişiklik yapması bekleniyor. İzmir temsilcisinde gelecek sezonun kadrosunun ise şube yönetimi, teknik direktör ve futbol direktörlüğü görevlerine gelecek isimlerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Mustafa Aşan, Soner Birinci, Erdoğan Açar, Recep Türköz, Fatih Aydın ve Burak Başkaya ile sezon bitmeden yolları ayıran yeşil-kırmızılılarda takımda kalacak isimler ile transfer edilecek futbolcuların futbol yapılanmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.



BERKE ÖZBAY

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