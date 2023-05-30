KSK tur peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Frutti Extra Bursaspor'u uzatmada 91-83 yenerek avantajı eline geçiren Pınar Karşıyaka, rakibine bugün yarı finale yükselme hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Karşıyaka bu maçı da kazanırsa rakibini eleyip adını yarı finale yazdıracak. Bursaspor'un galibiyeti durumunda ise son maç 1 Haziran Perşembe günü yine İzmir'de oynanacak. Karşıyaka turu geçerse yarı finalde Türk Telekom-Galatasaray NEF eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacak. Normal sezonu lider bitiren Telekom seride ilk maçı 94-85 kazandı.



G.SARAY-TELEKOM MAÇI DA BUGÜN

Galatasaray ile Türk Telekom arasındaki eşleşmede de ikinci maç bugün saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Diğer iki Play-Off eşleşmesinde ise rövanşlar yarın oynanacak. Darüşşafaka Lassa, ilk maçı kaybettiği seride saat 18.00'de Anadolu Efes'i Volkswagen Arena'da konuk edecek. Bursa temsilcisi TOFAŞ ise İstanbul'da kaybettiği Fenerbahçe Beko'yu TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.30'da ağırlayacak. Serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.

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