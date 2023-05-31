Pınar Karşıyaka final serilerine kalma başarısıyla dikkat çekiyor

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinde evinde uzatmada 91-83 kazandığı ilk maçın rövanşında Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda da 92-76 yenerek eleyen Pınar Karşıyaka, son 3 yılda 2'nci kez adını yarı finale yazdırdı. Daha önce Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde yarı finale kalmayı başaran Kaf-Kaf, final yolundaki rakibini beklemeye başladı. Çeyrek finalin diğer eşleşmesinde Galatasaray NEF, normal sezonu lider bitiren Türk Telekom'u 86-71 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki üçüncü ve son maç yarın Türk Telekom'un ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan taraf yarı finalde Karşıyaka'nın rakibi olacak. Yarı final serisinde 3 maç kazanan taraf şampiyonluk yolunda finale çıkacak.



Karşıyaka, yarı finale çıkan takım Galatasaray olursa eşleşmede saha avantajını da elinde bulunduracak. Yine antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 8 yıl önce 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan Pınar Karşıyaka, bu sezon da önce final, ardından şampiyonluk hayali kuruyor. Bursaspor önünde müthiş savunma yaparak kazandıklarını söyleyen Ufuk Sarıca, "Güzel bir maç oldu. Bursaspor'u da kutluyorum. Takımca ne olduğumuzu gösterdik. Aslında İzmir'de oynanan maçı da kontrol etmiştik ama üçlükleri sokamamıştık. Rövanşta komple müthiş bir savunma yaptık. Deplasmanda nasıl oynamak gerekiyorsa o şekilde oynadık. İçeri indirdiğimiz toplarla bulduğumuz sayılar ve içeri dışarı dengesini sağlamamız önemliydi. Burada 8-9 bin seyirci önünde çok kolay değil ama kontrolü hiç kaybetmedik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimizi bekliyoruz" dedi.

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