KSK’de değişim rüzgarı esecek

TFF 3. Lig'de üst üste 6. yılını geçirecek Karşıyaka, kadroda büyük operasyon yapacak. Sezon bitmeden 9 senedir kulüpte forma giyen kaptan Mustafa Aşan dahil 5 futbolcunun ayrıldığı, 10 ismin de sözleşmesinin bittiği Kaf-Kaf, son yılların en büyük revizyonunu gerçekleştirecek. Yeşil-kırmızılılarda yeni sezon kadrosunda yıllardır takımda forma giyen altyapı patentli birçok oyuncu da düşünülmüyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte mevcut kadrodan yalnız Ali Say, Yılmaz, Emre Gemici, Onur Kolay, Batuhan Akyüz, Burak Karapınar, Caner, Enes, Ertuğrul, Ferdi ve Mustafa Durgun'un sözleşmeleri sürüyor. Yeni belirlenecek teknik ekibe göre bu isimlerden de gidenlerin olabileceği öğrenildi.

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