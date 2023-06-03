KSK’de kulisler hareketli

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'da sezonun başarısızlarla geride kalkması sonrası kulisler hareketlendi. Mevcut yönetime olağanüstü seçimli kongre kararı alınması için çağrı ve baskı yapan eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, şimdiden Türkiye'nin en ünlü teknik direktörlerinden Samet Aybaba ve Süper Lig tecrübeli oyuncular Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, Mustafa Yumlu, Hakan Çinemre gibi isimlerle temasa geçerken, Başkan Turgay Büyükkarcı da futbol şubesini güçlendirmeye çalışıyor. Yıllardır TFF 3. Lig'den kurtulamayan futbol takımı nedeniyle büyük eleştiri alıp istifaya davet edilen Büyükkarcı, şube yönetimini emanet etmek istediği isimlerle yemekte bir araya geldi.



BÜTÇEYİ BEKLİYORLAR

Büyükkarcı, şube yönetimine girmeleri için Tayfun Yelkenbiçer ve Mustafa Özçakar'ın yanı sıra eski yöneticilerden Osman Dal, Ayhan Gültekin ve Mehmet Peköz'e de teklif götürdü. Eski yöneticilerin görevi kabul etmek için öncelikle yeni sezon futbol takımı bütçesinin belli olmasını istedikleri, işin finansmanının önemli olduğuna vurgu yaptıkları öğrenildi.

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