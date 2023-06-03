Pınar KSK’nin programı netleşti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 yılda 2'nci kez adını Play-Off yarı finaline yazdıran ve final yolunda Türk Telekom'la eşleşen Pınar Karşıyaka'nın yol haritası belli oldu. Türk Telekom'un normal sezonu daha üst sırada bitirdiği için iç saha avantajını elinde bulunduracağı seri 4 Haziran Pazar günü Ankara'da başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyonluk yolunda finale çıkarak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle rakip olacağı seride 2'nci maç 6 Haziran Salı günü yine Ankara'da, 3'üncü maç ise 8 Haziran Perşembe günü Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak. Gerek olması halinde 4'üncü karşılaşma 10 Haziran Cumartesi yine Karşıyaka'da, 5'inci maç ise 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da olacak. Karşıyaka ligde son olarak şampiyon olduğu 2015 yılında finale çıkmıştı.

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