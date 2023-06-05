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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da karar haftası

Karşıyaka’da karar haftası

5.6.2023

Gazete

Karşıyaka’da karar haftası
TFF 3. Lig'den kurtulamayan Karşıyaka'da daha önce seçim çağrılarına kulak tıkayan yönetimin olağanüstü kongre yapılıp yapılmayacağıyla ilgili yeni haftada karar alması bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda sezon içinde taraftarların tepki gösterip, şampiyonluk ve Play-Off treni kaçınca tribünde istifaya davet ettiği Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimine son olarak Karşıyaka Taraftarlar Derneği de sırt çevirdi. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün camianın güçlü eski başkan ve yöneticileriyle birlikte hareket ederek aylardır kongre çağrısı yaptığı yeşil-kırmızılılarda yönetim seçimle ilgili kararını bu hafta verecek.

DAHA ÖNCE REDDETTİ
Görev süresinin dolmasına 1 yıl daha olan Büyükkarcı, daha önce mali kongrenin seçimli olması taleplerine olumsuz yanıt vererek bu tarihi 18 Temmuz olarak açıklamıştı. Büyükkarcı, bir yandan da yeni futbol şubesi oluşturmak için görüşmelerini sürdürüyor.
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