Karşıyaka’da kritik toplantı

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi bütçe ve futbol şube yönetimini netleştirmeye çalışan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'nın temasları sürüyor. Seçimli kongre tartışmalarının da devam ettiği yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı'nın futbol şubesinin yeni sezon bütçesini 22 milyon TL'den 35 milyon TL'ye çıkardığı öğrenildi. Eski yöneticiler Tayfun Yelkenbiçer, Osman Dal, Ayhan Gültekin ve Mehmet Peköz'ü futbol şubesine almak için görüşmeler yapıp şubeyi büyük oranda oluşturan Turgay Büyükkarcı'nın futbolun yönetimini 2009- 2010'da da bu görevi yürüten Osman Dal'a emanet etmeyi planladığı bildirildi. Bir yandan kongre talepleriyle ilgili kararı beklenen Başkan Büyükkarcı'nın yarın veya perşembe günü yeni şube yapılanmasıyla ilgili toplantı düzenleyeceği belirtildi. KSK'de Turgay Büyükkarcı'nın listesinde teknik direktörlük için Reha Erginer, Mehmet Altıparmak ve Reha Kapsal isimleri ön plana çıkıyor.

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