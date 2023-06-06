Potada kritik gün

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde Türk Telekom'a evinde ilk maçta 98-94 yenilen Pınar Karşıyaka, rakibiyle bugün rövanşa çıkacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Telekom'la bu yıl oynadığı 3 maçı da kaybeden Karşıyaka, evinde sezon boyunca 18'de 18 yapan rakibine ilk mağlubiyetini tattırıp seride saha avantajını eline geçirmeye çalışacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finale çıkarak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi vereceği seride üçüncü maç ise 8 Haziran Perşembe günü İzmir'de oynanacak.



UFUK SARICA ÇOK UMUTLU

Antrenör Ufuk Sarıca serinin ilk maçının ardından, "Yüksek skorlu ve tempolu, çok güzel bir maç oldu. İki takım da geri adım atmadı. Biz de defalarca geri düştük, onlar da düştü. Bence maçın sonucu çok ufak nüanslara kalmıştı, biz son iki dakikada daha fazla hata yapan taraftık. İlk yarıyı çok daha farklı önde kapatabilirdik ama çok basit hatalar yaptık. İkinci yarıda ise son dakikalarda kritik ribaundlarda büyük sıkıntı yaşadık. Sonuçta bir seri oynuyoruz. Rövanşı alıp İzmir'e 1-1'lik skorla dönmeye çalışacağız" dedi.

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