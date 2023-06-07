KSK eşitledi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kaf-Kaf, Delgado, Angola ve Jaylon Brown'un basketleriyle ilk bölümü 12-4 önde geçti. Skorer oyuncuları Jones ve Grant ile ev sahibi farkı eritmeye çalışırken, Karşıyaka pota altında üst üste basketler bularak buna müsaade etmedi. İlk çeyrek İzmir ekibinin 22-17 üstünlüğüyle geçildi. Maçın ilk 7 dakikasında 12 sayıyla yıldızlaşan Delgado, göğsüne aldığı darbe sonrası ikinci periyodun büyük bir bölümünde kenarda oturdu. İlk maçtaki gibi çok yüksek tempoda oynanan maçın ikinci periyoduna da hızlı başlayan Pınar KSK, rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendirdi ve 39-22 ile farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Moladan sonra Türk Telekom savunmasını da sertleştirerek farkı 10 sayıya çekti. İlk yarının son bölümü karşılıklı basketlerle geçti ve devreye Karşıyaka 46-38 önde gitti.



BÜYÜK BASKIYI KIRDILAR

İkinci yarıya ev sahibi ekip taraftarının da desteğiyle baskılı başladı. Dış şutlarda da isabet yüzdesini artıran Ankara ekibi, çeyrek sonunda farkı 3'e indirdi: 64-67. Son çeyrek büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Periyodun başında Grant ve Taylor ile sayılar bulan Telekom skoru eşitledi. Ancak üzerindeki baskıyı kıran Kaf-Kaf, Vitto Brown, Angola ve Delgado ile tekrar farkı açtı. Son dakikalarda farkı açan Pınar Karşıyaka, maçı 92-81 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı.



İKİ KOÇA DA TEKNİK FAUL ÇALINDI

İkinci çeyreğin son saniyelerinde Delgado'ya yapılan bir hareketin faul olduğunu savunan Ufuk Sarıca itiraz edince hakemler teknik faul çaldı. Bu pozisyonun hemen ardından pota altında Karşıyaka'ya yapılan bir faule bu kez Telekom koçu Erdem Can şiddetle itiraz etti. Hakemler, bu sert tepkiye de teknik faul verdi.

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