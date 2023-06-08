Haydi Kaf-Kaf

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 eşitlikle devam eden Play- Off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, bugün İzmir'de karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ankara'da oynanan ilk maçı Türk Telekom 98-94, önceki gün oynanan ikinci maçı ise Pınar Karşıyaka 92-81 üstün tamamladı. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği seride dördüncü maç da 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir'de oynanacak. Gerekirse beşinci ve son müsabaka 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.

"ÖNEMLİ OLAN ÜÇÜNCÜ MAÇ"

ÖTE yandan bilet fiyatları tam 130, öğrenci 60, VIP 480 ve 2 bin TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Önümüzde kazanmamız gereken 2 maç daha var. Bence 3'te biten serilerin en önemlisi önümüzdeki 3'üncü maçtır" ifadelerini kullandı.