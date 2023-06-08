KSK’de iki aday daha

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi kongre tartışmalarının gölgesinde futbol şube yönetimini de netleştirmeye çalışan Karşıyaka'da teknik direktör adayları arttı. Erman Güraçar ile sözleşme yenilemeyecek olan yeşil-kırmızılılar, daha önce görüşme gerçekleştirdiği Mehmet Altıparmak, Reha Erginer, Reha Kapsal ve Önder Karaveli'nin ardından 3. Lig'i iyi tanıyan Erkan Sözeri ve Ahmet Yıldırım'ı da listeye aldı. Kaf-Kaf, bu sezon 3. Lig 2. Grup'ta Iğdır FK'da şampiyonluk sevinci yaşayan 57 yaşındaki Erkan Sözeri'nin kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı bekliyor. Erkan Sözeri gibi eski ünlü futbolcu olan 49 yaşındaki Ahmet Yıldırım'la da görüşme gerçekleştirecek olan İzmir temsilcisinde kurmaylar Play-Off finalinin bitmesini bekliyor.



YILDIRIM BEKLENİYOR

Deneyimli çalıştırıcı takımı 24Erzincanspor'da 2. Lig'de Play-Off'ta grup finali oynuyor. Karşıyaka, çalıştırıcısını bir an önce takımın başına getirerek gelecek sezon planlamasına zaman kaybetmeden başlamak istiyor.

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