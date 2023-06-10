KSK’de stat tartışması

Yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin arazisinde yapılması planlanan stadyumla ilgili son yıllarda somut adım atamayan TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da kongre gündeminde tartışmalar yeniden alevlendi. 5.5 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı stat konusunda bir iddia ortaya attı. Büyükkarcı, stat arazisinde rant için gözü olan camia içinden bir grup olduğunu iddia ederken, başkanlığa aday olan muhalif isim İlker Ergüllü ise Büyükkarcı'yı söz konusu isimleri delillerle beraber Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmeye davet edip, o yapmazsa kendisinin başvuru yapacağını açıkladı. Büyükkarcı, "Karşıyakalı olduğunu iddia eden bir grubun yeni stadımızın yapılacağı arazide gözü olduğunu biliyorduk ve artık bu durumun iyice ayyuka çıktığını söyleyebiliriz. Amaçları stadyum arazisine çökmek ve stadyumu başka bir yere taşımak" iddiasında bulundu. Başkanlığa adaylığını açıklayan ve kongre baskısı yapan İlker Ergüllü de iddialara yanıt verdi.



ERGÜLLÜ HEMEN YANIT VERDİ

İlker Ergüllü, "Karşıyaka Spor Kulübü'müzden menfaat sağlamayı amaçlayan herkesin karşısındayım. Bu nedenle bu açıklamaların ardından Sayın Büyükkarcı eğer Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmazsa, müracaatı ben yapacağım. Kendisini bu konuda destekliyor, harekete geçmesini beklediğim sürece ilişkin sonucu bir an evvel bekliyorum. Büyükkarcı bu konuda bir şikayette bulunmazsa kendisinin de çıkar grubunun bir parçası olduğu düşüncesine kapılırım" ifadesinde bulundu.

DİĞER