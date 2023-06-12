KSK’de Aşan mesajla veda etti

TFF 3. Lig'de Play-Off'a bile kalamayıp büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'da ligin bitimine 4 maç kala ayrılık kararı alan Mustafa Aşan, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Dokuz sezondur İzmir temsilcisinde forma giyerek vefa örneği sergileyen ancak ligde alınan başarısızlık nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşan deneyimli oyuncu sezon bitmeden memleketi Diyarbakır'a dönmüştü.



"GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİM"

Aşan, mesajında, "Karşıyaka formasını 9 sene gururla taşıdım. Acısıyla tatlısıyla güzel anılar biriktirdim. Futbolcu Mustafa Aşan olarak geldiğim 111 yıllık kulüpten Karşıyakalı Mustafa Aşan olarak ayrılmak evlatlarıma bırakacağım en önemli miraslardan biri oldu benim adıma. Sizin önünüze Kaptan Mustafa Aşan olarak bir kupa ile çıkmayı çok ama çok isterdim. Bu da benim kaderimmiş" dedi.

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