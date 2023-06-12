Pınar KSK’ye özel prim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale kalan Pınar Karşıyaka'da eski yöneticiler kesenin ağzını açtı. Normal sezonu lider olarak bitiren Türk Telekom'la eşleştiği Yarı Final Serisi'ni 3-1 kazanarak finalde Anadolu Efes'e rakip olan Karşıyaka'da özel prim havuzu belirlendi. Karşıyaka'nın eski başkanlarından Cenk Karace öncülüğünde çok sayıda eski yönetici ve KSK sevdalılarından oluşan ve aralarında 1912 Derneği Üyeleri'nin de bulunduğu birçok isim havuza katkı koydu. İş dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı grup, Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde oyunculara vermek üzere 4 milyon TL'ye yaklaşan prim havuzu oluşturdu. GÖZLER 17 HAZİRAN'DA

Söz konusu rakamın hafta içerisinde artması bekleniyor. Karşıyaka'nın 8 yılın ardından şampiyonluk mücadelesi vereceği Play-Off final serisinin 13 Haziran'da başlayacağını hatırlatan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, "17 Haziran'da şampiyonluk kupasının İzmir'de olacağı inancıyla, oyuncularımıza yaşattıkları gurur için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.



KARŞIYAKA İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Karşıyaka'nın eski başkanlarından Cenk Karace öncülüğünde oluşturulan özel prim havuzuna çok sayıda isim katkı koydu. Ahmet Çınar, Azat Yeşil, Cenk Karace, İbrahim Yelkenbiçer, İlker Ergüllü, Mehmet Katmerci, Mehmet Kızılkan, Murat Özbek, Mustafa Karabağlı, Mustafa Özçakar, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu, Rıdvan Gürgönül, Sarp Yalçınkaya, Sedat Gezer, Serdar Işıldar, Sinan Atik, Tayfun Yelkenbiçer, Tolkar Karace, Veysi Kubba, Volkan Sintaç, Vural Budak gibi önemli isimler katkılarıyla kampanyaya destek verdi.



İLK SINAV YARIN İSTANBUL'DA

Sekiz yıl sonra finale çıkan Karşıyaka, Anadolu Efes ile final serisinde şampiyonluk kupasına uzanmak için çok zorlu bir yarış verecek. Yarın akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak şampiyonluk serisinde, ikinci maç 15 Haziran Perşembe yine İstanbul'da olacak. Üçüncü maç 17 Haziran Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, gerek olursa dördüncü maç da 19 Haziran Pazartesi yine İzmir'de oynanacak. Kaf- Kaf, seride üst üste deplasmanda oynayacağı ilk iki maçtan avantajlı bir skorla ayrılıp İzmir'de işi bitirmek istiyor.

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