Final zamanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'ta Bursaspor ve normal sezon lideri Türk Telekom'u geçmeyi başararak 8 yıl sonra finale kalan Pınar Karşıyaka, şampiyonluk yolundaki rakibi Anadolu Efes'le final serisine bugün başlıyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk maçı saat 20.00'de start alacak. Son 3 sezondur uygulanan statüye göre toplamda 3 galibiyet alan tarafın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci maç 15 Haziran Perşembe yine İstanbul'da, üçüncü maç ise 17 Haziran Cumartesi İzmir'de oynanacak. Serinin uzaması halinde dördüncü maç 19 Haziran'da İzmir'de, beşinci karşılaşma ise 21 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.



DÜMENDE YİNE UFUK SARICA VAR

Daha önce yine Ufuk Sarıca önderliğinde 2015'te saha dezavantajına ve ilk maçı kaybetmesine rağmen üst üste 4 galibiyetle tarihi bir şampiyonluk kazandığı Efes'e karşı yolu tekrar finalde kesişen Karşıyaka, İstanbul'daki ilk 2 maçtan galibiyetle dönerek zafere evinde ulaşmayı hedefliyor. Karşıyaka'da Eski Başkan Cenk Karace ve Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün takımı finale motive etmek için başlatıp camiadan birçok ismin desteğiyle 4 milyon TL'ye ulaştıkları prim kampanyasına katkılar da sürüyor.

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