Kaf-Kaf’ın statü beklentisi

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi takımı büyük oranda yenilenme için girişimlerini sürdüren Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig statüsüyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda 3. Lig'in daha önceki yıllarda olduğu gibi bölgesel olarak oynatılacağının sinyalini vermişti. Büyükekşi, "Önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'i eskisi gibi bölgesel yapmayı düşünüyoruz. Kulüplerimiz için uzak deplasmanlar çok büyük külfet oluyordu. Bu sezon en uzak deplasmanlar 300-350 kilometreyi geçmeyecek şekilde ayarlanacak" diye konuştu.



RAKİPLERİ EGE'DEN OLACAK

Karşıyaka bu karar uygulanırsa grupta Ege temsilcileri Kuşadasıspor, Turgutluspor, Efeler 09 SFK, Akhisarspor, Bergama FK, Ayvalıkgücü Bld, Belediye Kütahyaspor ve ligin yeni ekipleri Aliağa FK ile Viven Bornova FK'yla rakip olacak. Neredeyse tamamı havayoluyla yapılan uzak deplasman yolculuklarının maliyetinden kurtulacak yeşil-kırmızılılarda kamp masrafları da azalacak.

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