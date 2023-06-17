Tamam mı devam mı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off Finali'nde Anadolu Efes'e İstanbul'da oynanan iki maçta da 82-78 ve 85-68'lik skorlarla mağlup olarak şampiyonluk serisinde 2-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka, bugün rakibiyle evinde 'Ya tamam, ya devam' maçına çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları finale özel tam 200, öğrenci 100, VIP 800 ve 5 bin TL olarak açıklanırken, Karşıyakalı taraftarlar geceden biletlerin satıldığı kulübün lisanslı ürün mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ANADOLU EFES ŞAMPİYON OLABİLİR

Seride durumu 2-0'e getiren Anadolu Efes, bugünkü maçı da kazanması halinde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 16. kez mutlu sona ulaşacak. Şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Pınar Karşıyaka ise rakibini yenerse seride 19 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i yine İzmir'de ağırlayacak. Ligde 8 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmak için güçlü rakibini üst üste 3 kez yenmekten başka şansı kalmayan Karşıyaka, İzmir'de iki galibiyet alması durumunda seriyi 21 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki son maça taşıyacak.