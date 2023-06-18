  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka KSK’de B planı hazır

KSK’de B planı hazır

Teknik direktör Ersin Aka’yla söz kesen Karşıyaka, genç teknik adamın süre istemesi üzerine alternatif isimleri de gündemine aldı.

18.6.2023

Gazete

KSK’de B planı hazır

TFF Üçüncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Erman Güraçar'ın yerine Ersin Aka'yla söz kesen Karşıyaka'nın B planı hazır. Genç teknik adamla son anda anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı yeşil-kırmızılı yönetim alternatif isimleri de gündemine alacak. Geçen sezon Kaf-Kaf'la aynı gruptaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıyan Ersin Aka, prensipte anlaştığı yeşil-kırmızılılardan ailesiyle birlikte tatile gideceği için haftaya çarşamba gününe kadar süre istedi. Ayhan Gültekin başkanlığında oluşturulan futbol şube yönetimi, üst liglerden teklifler de alan Ersin Aka son anda Karşıyaka'ya imza atmaktan vazgeçerek başka kulüple anlaşırsa farklı isimlere yönelecek.

ALTERNATİF 6 İSİM BULUNUYOR

Karşıyaka, Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleri bulunan Reha Kapsal, Reha Erginer, Mehmet Altıparmak, Önder Karaveli, Erkan Sözeri ve Ahmet Yıldırım gibi isimler için nabız yoklayıp Ersin Aka'da karar kılmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA