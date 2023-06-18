KSK’de B planı hazır

TFF Üçüncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Erman Güraçar'ın yerine Ersin Aka'yla söz kesen Karşıyaka'nın B planı hazır. Genç teknik adamla son anda anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı yeşil-kırmızılı yönetim alternatif isimleri de gündemine alacak. Geçen sezon Kaf-Kaf'la aynı gruptaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıyan Ersin Aka, prensipte anlaştığı yeşil-kırmızılılardan ailesiyle birlikte tatile gideceği için haftaya çarşamba gününe kadar süre istedi. Ayhan Gültekin başkanlığında oluşturulan futbol şube yönetimi, üst liglerden teklifler de alan Ersin Aka son anda Karşıyaka'ya imza atmaktan vazgeçerek başka kulüple anlaşırsa farklı isimlere yönelecek.

ALTERNATİF 6 İSİM BULUNUYOR

Karşıyaka, Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleri bulunan Reha Kapsal, Reha Erginer, Mehmet Altıparmak, Önder Karaveli, Erkan Sözeri ve Ahmet Yıldırım gibi isimler için nabız yoklayıp Ersin Aka'da karar kılmıştı.