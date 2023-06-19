Kaf-Kaf’a sert uyarı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yönetim ile yeşil-kırmızılı taraftarlar ters düştü. Geçtiğimiz sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hesapları yapan ancak Play-Off'a bile kalamayan Kaf-Kaf'ta taraftarla yönetim yol ayrımına girdi. Bir an önce yeni takviyelerle kadronun netleşmesini isteyen taraftarlar mevcut yönetime başkaldırmış durumda. İzmir ekibinin taraftar topluluğu 'Karşıyaka Çarşı' bir açıklama yaparak Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'ya tepki gösterdi. Çarşı Grubu, başkan Büyükkarcı'dan bir an önce seçimli genel kurula gitmesini sert bir dille talep etti. Karşıyaka Çarşı Grubu açıklamasında, yönetimi hedef alırken tahammüllerinin kalmadığını ifade etti.

ARTIK SABRIMIZ TAŞTI

Yazılı açıklamada, "Kulüp kimseye babasından kalmadı. Holding dahil kulübü düşünmeyen, taraftarın önceliklerini, fedakarlıklarını görmezden gelip kendini düşünen herkese sabrımız artık taştı. Kimse 'bırak git' demiyor. Sandık getir, kulübü faydalı olacaksan güven tazele yoluna devam et. Bu şekilde orada durmakla Karşıyakamıza ihanet ediyorsunuz. Bu ihanetin bedeli ağır olur. Yeter, yeter, yeter" ifadelerini kullanıldı.