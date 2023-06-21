Karşıyaka divan kurulundan açıklama

İzmir köklü ekiplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, geride bıraktığımız sezonda futbol branşında hedeflerinden uzaklaşırken, basketbolda ise başarılı bir sezon geçirdi. Yeşil-kırmızılıların divan kurulu da kulübün mevcut durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulu olarak, Yönetim Kurulumuz ile Mali Genel Kurul öncesi, kulübümüzün mali yapısı, tesisleşme sportif durumu ile sosyal medyada paylaşılan talep ve yorumların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün mali yapısı güçlendirilmeye devam etmektedir ve tesisleşme konusunda güçlü adımlar atılmıştır. Sportif olarak futbol branşımızda maalesef beklenen başarı elde edilememiştir. Diğer branşlarımızda; yatırımlarımıza uygun, başarılı bir sezon geçirmekteyiz. Mali Genel Kurulun ilk toplantısının gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantısının tarihinin tespiti ise, tüzüğümüze göre Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulumuzun yetkisindedir. Aradaki zaman dilimi Tüzüğümüze uygundur. Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulumuz, Tüzüğümüze bağlı olarak görevini sürdürmekte ve etkin bir biçimde konuların takibindedir" ifadelerine yer verildi.