KSK’de Aka imzalıyor

TFF 3. Lig'de geçen sezonu hüsranla tamamlayan Karşıyaka'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak teknik direktör konusunda Ersin Aka ile prensipte anlaşan yeşilkırmızılılar, mutlu sona ulaştı. Bilindiği gibi başarılı hoca, yönetimden ailesiyle görüşmek için süre istemişti. Aka'nın son pürüzleri de giderip bugün İzmir ekibine imza atacağı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki teknik adam için bugün imza töreni düzenlenecek. Aka, daha önce Bucaspor 1928, Erzin Belediye, Ankara Demirspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nda görev yaptı. Aka geçen sezon Mersin'in direkt olarak 2. Lig'e taşımayı başardı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Kurmayların imza törenin ardından Aka'nın listesi dahilinde iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacağı öne sürüldü. Karşıyaka'nın geride bıraktığımız sezonda Aka'nın çalıştırdığı Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan takıma takviye etmek istediği oyuncular olduğu biliniyor. Kaf-Kaf'ın şampiyon takımdan Christofer Gürkan David, Erdem Beytaş ve Umut Aydın ile ilgilendiği iddia edilmişti.