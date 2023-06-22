Karşıyaka iddialı

TFF 3. Lig'de Karşıyaka'nın yeni teknik patronu Ersin Aka dün resmi imzayı attı. Yönetim, Erman Güraçar ile yolların ayrılmasının ardından prensipte el sıkışılan Ersin Aka ile dün 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak geçen sezon Karşıyaka'nın grubunda Yeni Mersin İdman Yurdu ile şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, yeşil-kırmızılı taraftarlara iddialı mesajlar gönderdi. Aka, "24 yıldır bu işin içinde, bütün liglerde yarışmış bir teknik adamım. Karşıyaka'yla rakip olduğumuz her maçta İzmir'e gelmekten, o taraftarın önüne çıkmaktan heyecanlanırdım. İzmir'e gelme sebebim o oldu. İlk geldiğim gün basketbol takımının Türk Telekom maçına gittim. Orada o taraftarı görünce bir hayal kurdum"diye konuştu.

HASRET BİTECEK

Kariyerimde şimdiye kadar verilen her görevin altından kalktığını ifade eden Aka, "Camianın desteğiyle sonuca ulaşacağız.Kaf- Kaf'ın şampiyonluk beklentisini biliyorum. 20 yaşına gelmiş, kalbi Karşıyaka için atan bir gencin şampiyonluğu yok. Onlara 20 yıl sonra ilk şampiyonluğu yaşatan teknik adam olmak istiyorum. Burada uzun vadeli çalışıp Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olmayı hedefliyorum. Büyük takımlarda motive oluyorum. Zorlukları bilerek geldim" dedi.

SPORTİF BAŞARI EKSİĞİMİZ VAR

Sportif Direktörlük koltuğuna oturan Korhan Özen, "Tek eksiğimiz sportif başarı. Sahaya çıktığı zaman o taraftara o formanın hakkını verebilecek, onları coşturacak bir takım kurma hayalimiz var. Hocamızla 24 saat o kadroyu kurmak için çalışacağız. Hedefimiz Play-Off'a bırakmadan şampiyonluk" diye konuştu.