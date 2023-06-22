KSK gaza bastı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra final oynayan Pınar Karşıyaka, sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan uzun forvet Troy Selim Şav'la el sıkışan Karşıyaka, aradığı pivotu da lig finalindeki rakibi Anadolu Efes'te buldu. Kaf-Kaf, sezonu şampiyon olarak tamamlayan İstanbul ekibinde forma giyen pivot Furkan Haltalı'yla da anlaştı. Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Anadolu Efes'e transfer olan 20 yaşında 2.11 boyundaki milli pivot, Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakaladı.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

Genç basketbolcu Sigortam. net, Teksüt Bandırma formalarını da giyerken farklı yaş kategorilerinde milli takımda da görev aldı. Furkan, U16, U17, U18 ve A Milli Takım adına da parkeye çıkarken, Karşıya bu transferle geleceğe de önemli bir yatırım yapmış olacak. Yeşil-kırmızılı yönetim, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın transfer listesi doğrultusunda takviye çalışmalarına ara vermeden devem edecek.

YILDIZLARA TALEP ÇOK

İç transferde yabancılardan McCollum'un sözleşmesinin sürdüğü, diğer yabancıların ise çift taraflı çıkış opsiyonlarının olduğu Pınar Karşıyaka'da sezon içinde takıma katılarak yıldızlaşan Kolombiyalı kısa forvet Braian Angola'ya İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in talip olduğu iddia edilmişti. Yabancılardan Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas'la yollarını ayırması beklenen yeşil-kırmızılılarda Dominikli pivot Delgado'ya da teklifler olduğu öğrenildi.