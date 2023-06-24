KSK’de şok istifa

Yeni sezon öncesi taraftarların futboldaki başarısız tablo nedeniyle sırt çevirip istifa veya kongre çağrısı yaptığı Karşıyaka yönetiminde ilk istifa geldi. Son 5.5 yıldır Turgay Büyükkarcı'nın başkanlık koltuğunda oturduğu yeşil-kırmızılılarda 2020-2021 sezonunda basketbol şube başkanı olarak görev yapan Cem Karas, yönetimden istifa etti. Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2021'de potada şube başkanlığını yürüten Cem Karas, istifa dilekçesinde dikkat çekici ifadelerle yönetime kongre kararı alma çağrısı yaptı. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün de uzun süredir kongre çağrısı yaptığı Karşıyaka'da Karas gibi huzursuz olan başka yöneticilerin de istifa edebileceği belirtiliyor.

FUTBOL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

"Futboldaki hayal kırıklıkları ve diğer branşlarda yaşanan kurumsal olmayan bu çerçevede profesyonellikten uzaklaşan ve kulübün etik anlayışı ve işleyişinden ayrışan yönetim şekli ve tutumu, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararını almamda önemli etken olmuştur" diyen Karas sözlerini şöyle noktaladı: "Mevcut yönetimin seçime giderek tekrar güven oyu alması ya da yeni bir yönetim kurulunun göreve gelmesi inancındayım."

KONTENJAN KALKTI GRUP DİŞİNE GÖRE

TFF 3'üncü Lig'de bu sezon 2'nci Grup'ta yer alacak Karşıyaka, 15 takımlı grupta Ege'den Turgutluspor ve Efeler 09 SFK ile karşı karşıya gelecek. Federasyon bu sezon ligde uygulanan maç kadrosuna 25 yaş ve üzerinde en fazla 10 futbolcu yazılabilmesi kuralında da değişikliğe gitti. Kontenjan engeli kalkarken, 18'den 21 kişiye çıkarılan maç kadrosunda 22 yaş ve altında 6 futbolcu bulundurulacak. 22 yaş ve altında futbolculardan en az 2'si ilk 11'de yer alacak. Maçların ikinci yarılarında yaş sınırı aranmayacak.