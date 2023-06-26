Kaf-Kaf’ta ilk transfer Erdinç

TFF 3. Lig'de futbol şube yönetimi ve teknik heyetini belirleyerek transfere girişen Karşıyaka, ilk imzayı Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu'na attırdı. Pazarspor'da profesyonel olarak TFF 2. Lig'de Karagümrük ve Pendikspor formalarını da giyen 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kaf-Kaf ile aynı grupta Play-Off oynayan Kütahya temsilcisinde 34 maçta 2 golle görev yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Erdinç'in transferi bugün resmi olarak açıklanacak.

METİN PEKER'İ DİNÇEL ALIYOR

Defans hattında yıllardır birlikte forma giyen Cenk Özbey ve Metin Peker'in sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da iki futbolcu da ayrılık aşamasına geldi. Cenk daha önce ayrılmayı kararlaştırırken, kalmak istediğini açıklayan Metin'e aynı gruptaki Elazığspor'un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon içinde Karşıyaka'nın teknik direktörlüğünü yapan Selahaddin Dinçel, önceki günlerde Elazığspor'un dümenine geçmişti.