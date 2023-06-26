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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’de işlem tamam

Pınar KSK’de işlem tamam

Pınar KSK’de işlem tamam
Pınar Karşıyaka transfere hız verdi ve 2 yıldızını takımda tuttu. Yeşil-kırmızılılar, guard Errick McCollum'un 1 yıl ve özellikle Play-Off aşamasında takıma önemli katkı veren Thomas Akyazılı'nın 2 yıl daha takımda kalacağını duyurdu. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes'te de oynayan 35 yaşındaki McCollum, geçen sezon ligde 18.3 sayı, 3 ribaund, 5 asist ortalaması tutturmuştu. Diğer yabancılarının durumlarının belirsiz olduğu Pınar Karşıyaka'da Maccabi Tel Aviv'le anlaşan Angola kesin olarak ayrılacak. Yabancı kadrosunun büyük oranda değişmesi planlanıyor. Bu arada Pınar Karşıyaka'da Eski Başkan Cenk Karace ve başkanlığa adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğünde basketbol takımı için toplanan 1.3 milyon TL'lik final primi krizi çözüldü. Yönetim kurulu onayını bekleyen prim, tarafların anlaşmasıyla oyunculara yatırıldı.
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