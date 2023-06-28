Kaf-Kaf durmuyor

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, transferde hız kesmiyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, Belediye Kütahyaspor'dan 33 yaşındaki stoper Erdinç Çepoğlu'ndan sonra 52 Orduspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ile de sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan kurmaylar, Sefa'yla iki yıllık sözleşme imzaladı. Sefa, Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Menemen FK, Manisa FK, 24 Erzincanspor, Van Spor, Ofspor ve 52 Orduspor'da forma giydi. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce el sıkıştığı Iğdır FK'dan sol kanat Enes Nalbantoğlu'ndan ise vazgeçti. Karşıyaka, geçen sezon devre arasında alınıp sözleşmesi süren sol kanat Yılmaz Ceylan'la el sıkıştı.

FATİH VE YILMAZ KALDI

KAF-KAF, 1.5 sezondur takımda forma giyen ve kontratı biten golcü Fatih Taşdelen'le de tekrar anlaştı. Yönetimle ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki yıldız, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın devreye girmesiyle takımda kaldı. Bu arada daha önce yolların ayrıldığı Mustafa Aşan ve Metin Peker için Karşıyaka dün bir veda mesajı yayınladı.