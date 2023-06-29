Kaf-Kaf gaza basacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesi transferin startını veren Karşıyaka, iç transfere bayram tatilinin ardından yoğunlaşacak. Şimdiye kadar dış transferde Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ve 52 Orduspor'dan orta saha Sefa Küpeli'yle, iç transferde ise Fatih Taşdelen ve Yılmaz Ceylan'la yeniden anlaşan Karşıyaka yönetimi, sözleşmesi biten isimlerle tatil dönüşü görüşecek.

4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Metin, Cenk, Yusuf, Özgür, Fatih Ergen, Namık Barış, Erdoğan ve Aykut'un sözleşmelerinin sona erdiği, kiralık gelen Ferhat'ın da ayrıldığı yeşil-kırmızılılarda futbol şubesi ilk olarak kaleci Yusuf ve altyapı patentli Metin, Özgür ile Namık Barış'la masaya oturmayı planlıyor. Cenk, Fatih Ergen, Erdoğan ve Aykut ise gözden çıkarıldı. Kadronun en eski ismi konumundaki 12 yıldır takımda forma giyen stoper Metin'e aynı gruptaki Elazığspor talip olmuştu. Kaf-Kaf dış transferde piyasanın biraz normale dönmesini de bekleyecek.