Kaf-Kaf’ta gündem Emre

TFF 3. Lig 2. Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'nın dış transferde 2. Lig temsilcisi Düzcespor'dan orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu'nu gündemine aldığı öğrenildi. Gaskispor'da futbola başlayıp, Gaziantep FK'da profesyonel olan 26 yaşındaki merkez orta saha, Erzin Belediyespor, Tuzlaspor, Kırklarelispor kulüplerinde de top koşturdu.

SÖZLEŞME İMZALANMASI BEKLENİYOR

Geçen sezon 2. Lig'de Düzcespor formasıyla 34 maçta görev yapan ve bonservisi elinde olan Emre'nin önümüzdeki günlerde yeşil-kırmızlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Dış transferde Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ve 52 Orduspor FK'dan orta saha Sefa Küpeli ile sözleşme imzalayıp, Çorum FK'dan sol kanat Enes Nalbantoğlu ile prensipte anlaşan Karşıyaka, iç transferde Fatih Taşdelen ile sözleşme yenileyip, Mustafa Aşan ve Metin Peker'le yollarını ayırdığını duyurdu.