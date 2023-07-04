KSK’de kripto krizi

Özel bir kripto para borsasıyla anlaşarak kulübün ikinci kripto parasını hayata geçiren Karşıyaka'da coin'in işlem görme tarihi uzadı, alacaklarını bu ürünle tahsil eden futbolcular şaşkınlık yaşadı. İzmir'de 2.5 yıl önce bir kripto para borsası aracılığıyla KSK Fan Token adında kripto para çıkarıp bu alanda öncü kulüp olan Kaf- Kaf, farklı bir borsayla anlaşarak geçtiğimiz mayıs ayında yeni projesini duyurdu. Projeden 35 milyon Dolar gibi dev bir kaynak hayal eden yeşil-kırmızılı yönetim, futbolculara ve kulüp personeline alacaklarını, hatta EYT kapsamında emekli olan çalışanlara kıdem tazminatlarını bu kripto parayla ödedi. Yönetimle anlaşmaları gereği alacaklarını haziran ayında ellerindeki kripto paraların yüzde 25'ini, ağustos ayında yüzde 35'ini, ekimde de kalan yüzde 40'ını satarak nakite çevirecek futbolcular bayramda şok yaşadı.

BAYRAM NEDENİYLE SORUN ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Futbolcular ve kulüp çalışanları, geçen hafta coin'leri nakite çevirmek için özel borsanın mobil uygulamasını açtıklarında hesaplarında hiç coin olmadığını gördü. İlk etapta 26 Haziran'da satışa açılacağı açıklanan, ardından tarihi 28 Haziran'a çekilen kripto paralarla işlem yapamayan futbolcular apar topar yönetime ulaşırken, sorunun bayram tatiline denk gelmesinden dolayı yaşandığı, önümüzdeki günlerde işlemlerin başlayacağı bildirildi.