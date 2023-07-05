Karşıyaka çift koldan

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Ersin Aka'ya takımı emanet eden Kaf-Kaf dış transferde Erdinç Çepoğlu ve Sefa Küpeli'ye imza attırıp, golcü Fatih Taşdelen ile de yeniden el sıkışmıştı. Hücum hattı için arayışlarını sürdüren yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Karaman FK'da Play-Off'tan şampiyonluk yaşayan sol kanat oyuncuları 30 yaşındaki Akın Akman ve 2. Lig'de Van Spor FK'da Play-Off oynayan Emrah Tacir'i kıskaca aldı. Karşıyaka'nın transfer listesinde üst sıralarda olan ve sözleşmeleri sona eren Akman ve Tacir'in bonservis sorunu bulunmuyor.

GÜÇLÜ KADRO HAZIRLIĞI

Güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Kaf-Kaf'ın bu iki oyuncudan birini bünyesine katmayı planladığı öğrenildi. Akın Akman bu sezon 35 mücadelede forma giyerek rakip fileleri 13 kez havalandırken sol kanat oyuncusu Emrah Tacir ise Van Spor FK'da 32 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.