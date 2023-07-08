Kaf-Kaf’tan çifte atak

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da transferin başındaki en yetkili isim olan başkan Turgay Büyükkarcı gündemine iki yeni ismi aldı. Kadrosunu Belediye Kütahya'dan stoper Erdinç, 52 Orduspor FK'dan orta saha Sefa Küpeli ile takviye eden, iç transferde ise golcü Fatih Taşdelen'le sözleşme yenileyen KSK'nin İskenderunspor'un orta sahası Okan Dernek ve Vanspor FK'dan Miraç Acer'i kadrosuna katmak için düğmeye bastığı kaydedildi. Geride kalan sezonda 37 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki orta saha Okan, rakip ağları 2 kez sarsma başarısı gösterdi.

MİRAÇ'IN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Kariyerinde 1461 Trabzonspor formasını giyen Miraç son iki sezonda Vanspor FK'nın başarısı için ter döktü. 26 yaşındaki sağ bek geçen sezon 34 mücadelede görev yaparken, 1 gol attı. Deneyimli savunmacının takımıyla sözleşmesi ise sona erdi.