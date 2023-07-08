KSK’li Delgado Beşiktaş’a gitti

Pınar Karşıyaka'nın Dominikli pivotu Angel Delgado, Beşiktaş'a transfer oldu. Delgado, Berkan Durmaz'dan sonra yeni sezon öncesi yeşil-kırmızılılardan siyah-beyazlılara giden ikinci isim oldu. Pınar Karşıyaka, sezonu ligde 13.7 sayı, 12 ribaund, 1.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10.9 sayı, 7 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla tamamlayan 29 yaşında, 2.08 boyundaki Delgado için, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" mesajını yayınladı. Karşıyaka'dan ayrılarak Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Braian Angola'nın ise sağlık kontrollerinden geçemediği öğrenildi. İsrail ekibinin Angola konusunda vereceği kararla ilgili yapılacak olan yeni sağlık testin sonucunu bekleyeceği belirtildi.