Kaf-Kaf transferde çok hızlı

TFF 3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, dış transferde imzaları ardı ardına attırıyor. Yeşil-kırmızılılar, Düzcespor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Van Spor'dan 39 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz'la dün birer yıllık sözleşme imzaladı.

GOL YEMEME REKORU KIRDI

Daha önce dış transferde Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ve 52 Orduspor FK'dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli'yi renklerine bağlayan Karşıyaka böylelikle takviye sayısını 4'e çıkardı.

Kulüp iki transferle ilgili, "Gaziantep FK'da profesyonel olduktan sonra İskenderun, Tuzla ve Kırklareli'nde forma giyen Emre Keleşoğlu, geçen sezon 35 maçta görev yaptı. Alanyaspor'la 2. Lig ve 1. Lig, Pendikspor'la 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, Gaziantep FK ile Süper Lig kariyerini sürdüren ve Van Spor'la gol yememe rekoru kıran Haydar Yılmaz'a ve Emre'ye hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" mesajı yayınladı.

İLK İDMAN 21 TEMMUZ'DA

Yeşil-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıklarının başlama tarihi de netleşti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 21 Temmuz'da toplanarak antrenmanlara başlayacak Kaf-Kaf, bir hafta İzmir'de çalıştıktan sonra Topuk Yaylası ve Kızılcahamam'da iki ayrı dönemde kamp yapacak. Teknik direktör Ersin Aka yönetiminde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka yönetimi, transferlerin çoğunu ilk etap kampına yetiştirmeye çalışıyor.