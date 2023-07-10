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Karşıyaka’da Yılmaz’a kanca

DOĞANCAN BİNGÖL
Karşıyaka’da Yılmaz’a kanca
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'nın genç kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan'a talip var. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Somaspor'dan yeşil-kırmızılı ekibe 3.5 milyon lira karşılığında 1.5 yıllığına imza atan Ceylan'a İnegölspor kanca attı. Gösterdiği performans ve kıvrak ayakları nedeniyle taraftarı heyecanlandıran bir oyun stili sebebiyle dikkatleri üzerine çeken Ceylan, önümüzdeki günlerde Bursa ekibi ile masaya oturacak. Yılmaz'ı kadrosuna katmak için oldukça istekli olan Bursa temsilcisinin transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öğrenildi.Yeşil-kırmızılı ekiple sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 2 kez gol atıp 1'de asist yapan Ceylan'a İnegölspor'un yanı sıra diğer 2. Lig kulüplerinin de talip olduğu ifade edildi.
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