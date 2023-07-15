KSK’de giden gidene

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Karşıyaka'da yaprak dökümü sürüyor. Dış transfer çalışmaları devam ederken uzun süredir kadroda yer alan birçok isim ayrılık rüzgarına kapıldı. Geçen sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle taraftarın tepki göstermesi üzerine önce 9 senedir yeşil-kırmızılı formayı terleten kaptan Mustafa Aşan ayrılık kararı almıştı. Bu kararın ardından sezon tamamlanınca ayrılık furyasına takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Metin Peker'de katılmıştı.

"HATAYA YER YOK"

Kaf-Kaf'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Kerem Pala, Fatih Ergen, Yusuf Balcıoğlu ve Özgür Güler'in de takımdan ayrıldığı öğrenildi. Karşıyaka Sportif Direktörü Korhan Özen, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini ve birçok transfer yaptıklarına dikkat çekerek, "Bu sezon artık hataya yer yok. Karşıyaka'nın yıllardır şampiyonluğu yok. Başarı adına ligimizin seviyesinin üstünde transferler yaptık, yapacağız. Bu nedenle elimizde oyuncu sayısı çoğaldı. Bu kapışmanın içine girmek istemeyen oyuncularımız takıma veda edebilir" dedi.

KARŞIYAKA BİLAL CEYLAN'I KİRALADI

TFF 3. Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'ı kiraladı. Siyahbeyazlıların Eskişehirspor'dan 2021 yılında 350 bin Euro bonservis bedeliyle geleceğe yatırım olarak alıp Bandırmaspor ve Çankaya FK'ya kiraladığı Bilal, geçen sezon yine kiralık olarak Nazilli Belediyespor'da 22 maça çıktı. Bilal'in transferi için bir dönem hem Karşıyaka'da hem Beşiktaş'ta forma giyen Sezer Sezgin'in aracı olduğu, Kaf-Kaf'ın eski teknik direktörü Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Mesut Toros'un da çok iyi referans verdiği öğrenildi.