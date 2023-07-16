Karşıyaka’da gözler kongrede

3. Lig ekibi Karşıyaka'da camia gözünü 18 Temmuz Salı günü 17.30'da Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki olağan mali genel kurula dikti. Taraftarın ve camianın önemli bir kısmının sırt çevirdiği 5.5 yıllık yönetim, kongrede üyelerden ibra isteyecek. Aylardır tartışmaların ve seçimli genel kurul yapılması çağrılarının bitmediği kulüpte yönetimin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği iddia ediliyor.

BÜYÜKKARCI KORKUTTU

Mali kongrede seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının oylanması için de kongre divanına imzalı önerge verilmesi bekleniyor. Kongrede yönetim ibra edilmezse veya üyelerin çoğu seçim yapılması yönünde talepte bulunursa kulüpte önümüzdeki haftalarda olağanüstü seçimli genel kurul takvimi işleyebilir. Bu arada Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılırken baş dönmesi ve tansiyon şikayetleri bulunan Büyükkarcı'ya anjiyo yapıldığı öğrenildi.