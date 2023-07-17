Karşıyaka’da kongre zamanı

Aylardır tartışmaların bitmediği Karşıyaka'da son yılların en çok katılımcının takip etmesinin öngörüldüğü kongrede kulübün mali ve idari durumu üyelere açıklanıp, 5.5 senedir görevde olan yönetimin son 1 yıllık dönemi ibraya sunulacak. 9 Haziran 2022'deki son mali genel kurulda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle 126 milyon 390 bin TL olarak açıklanmıştı.

Camia ve taraftarların önemli bir kısmının değişim talep ederek, yönetimden seçimli genel kurul kararı almasını istediği yeşil-kırmızılılarda mali kongrenin nasıl geçeceği merak konusu olurken, Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği iddia ediliyor. Mali kongrede seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının oylanması için de kongre divanına imzalı önerge verilmesi bekleniyor. Kulüp tüzüğü gereği kongrelere katılan üyelerin 10'da 1'inden 1 fazlasının imzasıyla divana genel kurul gündemine eklenmesi için önerge verilebiliyor. Seçim önergesi oylamaya sunulup çoğunluk tarafından kabul edilirse kulüpte yeniden genel kurul süreci başlayacak.

BÜYÜKKARCI BELİRSİZ

Karşıyaka'da geçen cuma günü iş yerinde baygınlık geçirip tansiyon ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelik olan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın sağlık durumu nedeniyle mali kongreye katılıp katılamayacağı belirsiz. Aynı gün taburcu edilerek sağlık şikayetleri devam eden Büyükkarcı kongreye katılamazsa yönetim adına sunumu Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Turhan Gürsel Urhan'ın yapması bekleniyor.