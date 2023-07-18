Karşıyaka’da genel kurul günü

İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın geçen mayısta temmuz ayına ertelenen olağan mali genel kurulu bugün yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nihah Salonu'ndaki kongre saat 17.30'da başlayacak. Aylardır tartışmaların bitmediği kulüpte son yılların en çok katılımcının takip etmesinin öngörüldüğü kongrede kulübün mali ve idari durumu üyelere açıklanıp, 5.5 senedir görevde olan yönetimin son 1 yıllık dönemi ibraya sunulacak. 9 Haziran 2022'deki son mali genel kurulda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle 126 milyon 390 bin TL olarak açıklanmıştı.

SEÇİM KARARI ALINABİLİR

Camia ve taraftarların önemli bir kısmının değişim talep ederek, yönetimden seçimli genel kurul kararı almasını istediği yeşil-kırmızılılarda mali kongrenin nasıl geçeceği merak konusu olurken, Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği iddia ediliyor. Mali kongrede seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının oylanması için de kongre divanına imzalı önerge verilmesi bekleniyor. Bu durumda Kaf-Kaf'ta seçime gidilebilir. Karşıyaka'da geçen cuma günü iş yerinde baygınlık geçirip tansiyon ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelik olan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın sağlık durumu nedeniyle mali kongreye katılıp katılamayacağı belirsiz.