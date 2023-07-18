Karşıyaka’dan Horoz’a kanca

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da devam ediyor. Kadrosunu 52 Ordu'dan orta saha Sefa Küpeli, Kütahya'dan savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu, Van Spor'dan kaleci Haydar Yılmaz, Kırklareli'nden orta saha Emre Keleşoğlu ve Düzce'den Yasin Ozan ile güçlendiren yeşil-kırmızılılardan yeni bir hamle geldi. İzmir ekibi, son olarak Denizlispor formasını terleten 20 yaşındaki Berkant Gündem'i radarına aldı. Kaf-Kaf, Altınordu altyapısında yetişen genç savunmacı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bonservisi Denizli temsilcisinde olan oyuncu ile söz kesen KSK, önümüzdeki günlerde genç oyuncu ile sözleşme imzalayacak.