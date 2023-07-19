Sandığa gidiyor

Karşıyaka'da aylardır tepkilerin hedefi olan yönetim, dün akşam gerçekleşen mali kongreye saatler kala olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Yeşil-kırmızılılarda 5.5 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı yönetimini toplayıp sandığa gitmeye karar verdi. Kaf-Kaf'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda düzenlenmesi planlanan seçimli genel kurulun ilk tarihi 5-6 Ağustos, yasal çoğunluk aranmadan düzenleneceği tarih ise 12-13 Ağustos olarak belirlendi. Karşıyaka'da Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü yönetime aday olarak uzun süredir kongre kararı alınması çağrısı yaparken, senelerdir kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'nın ise seçimde yeniden aday olması beklenmiyor.

BÜYÜKKARCI TALİP OLMAYACAK

TFF 3. Lig'den 5 yıldır çıkamayan futbol takımının başarısızlığı, kulübün artan borçları, oyunculara alacakları için dağıtılan kripto paralar ve mali kongre öncesi kendi başkanlığında sessiz sedasız kurulan Karşıyaka Sportif ve Ticaret A.Ş. konularında eleştirilip taraftar ve camianın önemli kısmının istifa çağrısı yaptığı Büyükkarcı'nın son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle göreve talip olmayacağı öğrenildi. Karşıyaka, seçim kararıyla liglerin başlamasına yaklaşık 1 ay kala sandığa gidecek. Karşıyaka taraftarı da, olağanüstü genel kurul kararı alınması talebiyle sokağa dökülmüştü.

BÜYÜKKARCI İBRA EDİLDİ

Karşıyaka'nın geçtiğimiz mayıs ayında temmuza ertelenen Olağan Mali Genel Kurulu Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nihah Salonu'ndaki kongre salonunda gerçekleşti. Kurulda yapılan oylama sonucunda Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimi ibra edildi. Kurulda konuşan Büyükkarcı, önümüzdeki ay gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Sağlık sebepleri nedeniyle görevi arkadan gelecek yeni yönetime teslim edeceğini açıklayan Büyükkarcı, "Ne olur yeni gelecek yönetime sahip çıkın. Bu koltukta görev yapmak çok zor. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Bana çok destek verdiniz Desteklerinizle buraya kadar geldik. Artık sağlığım devam etmeye müsaade etmiyor" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Büyükkarcı, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu arada kurulda yeşilkırmızılı ekibin borcu 148 milyon 892 bin 94 lira olduğu açıklandı.