KSK’de yetki telaşı

Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim önceki gün gelen baskılar üzerine Olağanüstü Genel Kurul kararı alırken camia vakit kaybetmemek için kolları sıvadı.

Başkan Turgay Büyükkarcı yeniden aday olmayacağını resmen açıklarken, tüzük değişikliğiyle başkanlık yolu açılan İlker Ergüllü tek aday olarak girmesi beklenen seçim öncesi çalışmalara başlamak istiyor. Seçimli genel kurulu 12-13 Ağustos'ta düzenleyecek KSK'de futbol, basketbol ve voleybolda sezonun başlamasına kısa süre kala kongreye kadar geçecek yaklaşık 1 aylık süreçte zaman kaybetmek istemeyen Ergüllü ve ekibi, mevcut yönetimden yetki devri almaya çalışıyor.

BAŞKANLIK YOLU AÇILDI

Kulübün sezon öncesi kritik ödemeleri, transferleri, idari işleri ve anlaşmalarının aksamaması için tarafların orta yolda buluşması bekleniyor. Borcun 148 milyon 882 bin lira olarak açıklandığı önceki günkü mali genel kurulda kulüp tüzüğünde yer alan başkanların iki takvim yılını doldurmuş üyeler arasından seçileceği maddesi verilen önergenin oylanıp, üyelerin oy çokluğuyla kabul görmesiyle bir yıla indirilerek Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'ye başkanlık yolu açılmıştı.

KARŞIYAKA'DA BERKANT OLMADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Kaf-Kaf, Denizlispor'un 20 yaşındaki savunmacısı Berkant Gündem ile masaya oturmuştu. Altınordu altyapısında yetişen genç savunmacı ile bonservis bedelindeki yüksek fiyat nedeniyle anlaşamayan yönetim masadan kalktı. Transferi rafa kaldıran kurmaylar, defans hattı için alternatif isimlere yöneldi