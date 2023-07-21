Karşıyaka'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmasının ardından, seçime tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü kolları sıvadı. Karşıyaka'da 5.5 yıldır koltukta oturarak olağanüstü kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Turgay Büyükkarcı, 12 Ağustos'taki seçime kadar kulübün idari işleyişi ve transferlerde sıkıntı yaşanmaması için İlker Ergüllü'ye imza yetkisi verecek. Taraflar yetki konusunda mutabık kalırken, Karşıyaka'nın mevcut kulüp yönetiminin imzalayacağı yetki belgesi noterde onaylatılacak. İlker Ergüllü başkan olması halinde futbol şubesinde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Altı transfer yaparak kadroyu önemli oranda şekillendiren KSK'de futbol şubesinde geçen ay göreve gelen Ayhan Gültekin ve teknik direktör Ersin Aka'nın görevlerini sürdürmesi bekleniyor.

ÖZGÜR GÜLER, KARACABEY'E GİTTİ

Karşıyaka'da yıllardır forma giyerek takımdan ayrılan isimlerden Mustafa Aşan'ın Yozgat Bld Bozokspor'a, Metin Peker'in Elazığspor'a, Cenk Özbey'in Silifke Bld'ye transferinin ardından bir oyuncu daha gitti. Orta saha oyuncusu Özgür Güler de Karacabey Bld'ye imza attı.